Emeka es una de las personas que entrevisté para mi libro The Power of Meaning: Crafting a Life That Matters (El poder del significado: crear una vida que importe). Después de leer miles de páginas de investigación en psicología y de hablar con más de cien personas como Emeka sobre qué da sentido a sus vidas, descubrí que uno de los pilares más importantes para ello es contar historias.