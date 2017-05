El nuevo trabajo, publicado en el Journal of the American Medical Association, encontró sólo un ligero aumento en el riesgo de parto prematuro en madres que usaron antidepresivos durante el primer trimestre. Pero los investigadores no hallaron un aumento en el riesgo de autismo, TDAH o una reducción del crecimiento fetal en los bebés que habían sido expuestos a antidepresivos durante el desarrollo fetal.