Sin embargo, antes de darle a nuestras mejoras la oportunidad de funcionar, nuestro director decidió que necesitábamos supervisión y trajo a una persona nueva. Me alegré de hacer la carga más liviana y me sentí más tranquila por no asumir toda la responsabilidad. Aunque me preocupó un poco que fuera a interrumpir el buen ritmo que mi compañera de trabajo y yo habíamos desarrollado, el nuevo supervisor es bastante tranquilo y todos nos llevamos bien.