El sistema comenzó a desmoronarse en 2015, después de que la Operación Lava Jato alcanzara al gobierno tras la detención del senador Delcidio do Amaral, acusado de haber aceptado sobornos de la firma estatal Petrobras y haber ofrecido ayuda para que un ex líder corporativo no fuera procesado, a cambio de su silencio. El propio hijo del empresario grabó a Amaral cuando le ofrecía a su padre ayuda para huir a España.