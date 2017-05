"Hay quienes fabrican armas para que la gente pelee entre sí y haga la guerra. Hay personas que tienen odio en sus corazones. Hay personas que sólo están interesadas en el dinero y venden todo por él. Incluso venderían a otras personas. Esto es terrible. Esto es sufrimiento. Pero, ya sabes, este sufrimiento está destinado a terminar. No es para siempre. El sufrimiento debe ser vivido con esperanza. No somos prisioneros del sufrimiento. Es exactamente lo que has expresado en tu dibujo: con el sol, las flores, los árboles y tu sonrisa al volar por el aire jugando a la pelota".