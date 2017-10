Has recibido críticas por tratar con gente que gana lo que gana por dedicarse a tareas poco éticas, ¿cómo llevas ese tema?

No hago mucho caso a las críticas porque es todo mentira. The Telegraph publicó un artículo reivindicando que yo había sido el fotógrafo elegido para los dictadores africanos, pero eso no es cierto. Yo no voy a países donde me van a disparar. Me da igual el dinero que vaya a ganar, pero no voy a ir a Irán, Iraq o ninguno de esos sitios donde me pueden pegar un tiro. Además, Arabia Saudí está al lado.