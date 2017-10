Pero en años recientes ha regresado la inteligencia y la sensibilidad a este género. Hemos empezado a dejar atrás a los monstruos y los asesinos para preguntarnos qué es realmente lo que no nos deja dormir por las noches. Revisando las películas que ahora se exhiben en los cines, queda claro que, una vez más, somos conscientes del terror real que nos acecha en el mundo real. Filmes como Get Out, Crudo, the Babadook o It Follows están ahora ancladas no en nuestras pesadillas, sino en nuestros vecindarios. Extraen sus ideas de los periódicos y de las persistentes angustias que pueblan nuestras conversaciones y nos hacen preocuparnos por nuestro futuro. No recurren a miedos familiares, sino que reconocen y definen miedos nuevos.