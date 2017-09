Demna Gvasalia, sin embargo, no fue el único que intentó sacar partido de la indomable energía de lo falso. Alessandro Michele, responsable del dramático reinicio de Gucci, lanzó una línea de camisetas y sudaderas con capucha adornadas con logotipos de Gucci que parecían falsificaciones vintage inspiradas en el look de la marca en los 80. Las camisetas cuestan unos 300 euros y las sudaderas más de 1.000, lo que limita considerablemente la clientela de las prendas auténticas, aunque eso podría no ser tan importante. Lo que importa es que las falsificaciones de Gucci están cada vez más buscadas en eBay y que la marca está una vez más en boca de los jóvenes interesados en la moda. En medio de este espíritu rejuvenecedor, Michele también colaboró con el artista del grafiti Trevor Andrew, akaGucciGhost, para la realización de una colección de bolsos, calzado, ropa y toda la fachada de su tienda situada en la Quinta Avenida. Impresos sobre cuero, los logos DIY de Andrew para Gucci parecen gotear pintura fresca y una de las etiquetas dice "REAL Gucci", por si alguien tenía alguna duda.