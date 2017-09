No aceptamos el ghosting porque el rechazo es una mierda. A mí me lo han hecho, y nunca me acostumbraré a que pase, pero eso no significa que sea algo terrible. No quisiera que alguien me llamara y me dijera: "Lo pasé muy bien, pero no me interesas". A veces el silencio duele, a veces me quedo con preguntas, pero en el fondo, el mensaje sigue siendo claro. Y aunque nunca sienta bien, lo más probable es que al final me hayan hecho un favor.