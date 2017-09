En una reciente encuesta realizada por Nielsen, el 24 por ciento de los millennials encuestados indicaron que creían que el uso de la tecnología por parte de su generación les hacía únicos entre los demás segmentos demográficos. En comparación, los miembros de la generación del baby boom mencionaron la "ética profesional" como la característica que mejor les definía. De forma similar, el 75 por ciento de los miembros de las Generaciones Y y Z indicó que la tecnología le facilitaba la vida y el 54 por ciento dijo que le hacía sentir más cerca de sus amigos y familiares. A estas alturas no hace falta que te diga que internet une a la gente, solo tu abuelo piensa de otro modo. Pero merece la pena preguntarse si, en medio de este confuso diálogo acerca de la conectividad emocional en el siglo XXI, no nos habremos olvidado del papel que desempeñan los simples memes a la hora de fomentar la intimidad. Entre los mensajes directos y los #hashtags, los 'starter packs' [packs para principiantes] y los 'That Feeling When' [los que empiezan con un "cuando" seguidos de una situación cotidiana] han surgido como un lenguaje único sobre el que articular el creciente diálogo de nuestra generación sobre la salud mental.