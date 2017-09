Firpal Jawanda: No creo que merezca la pena atravesar penurias (depresión, ansiedad). No estoy de acuerdo con el cliché del artista torturado. Aunque ahora estoy mejor y ya lo he dejado atrás, o puedo cuidar mejor de mi salud mental, no soy capaz de decir que mereciera la pena. No es necesario sufrir para soportar los años de estudios, pero es demasiado común que la educación suponga estrés para la salud mental y no es como un interruptor que se enciende cuando entras en el CSM y puedas apagar cuando acabas los estudios.