"Solo puedo hablar desde mi punto de vista y explicar lo que yo experimento como una persona de color, gorda, discapacitada, queer, no binaria y musulmana. Para algunas puede ser el hecho de que la legislación en torno a las agresiones sexuales es tan inherentemente racista que pronunciarse contra el abuso puede desembocar en una deportación si no tienes papeles alemanes. Este es un problema enorme para las mujeres de color y para las mujeres refugiadas en particular. Para solucionarlo necesitamos un sistema de apoyo para las víctimas de violencia sexualizada y una ley que las proteja. Para otras, lo que supone un gran problema es que el trabajo de cuidados y emocional no se paga de forma justa, de modo que su importante labor no es apreciada y puede afectar a su salud mental. Necesitamos derechos para las trabajadoras y salarios más altos para los trabajos de cuidados. Y en lugar de criminalizar, patologizar, estigmatizar y señalar con el dedo a las trabajadoras sexuales, es preciso que mejoremos sus derechos".