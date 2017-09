El mes pasado, la fundación Born This Way de Lady Gaga reveló algunas estadísticas muy esclarecedoras sobre salud mental y redes sociales. Una abrumadora mayoría de personas jóvenes, según el estudio, utiliza aplicaciones como Instagram para hablar sobre salud mental. Y no solo hablamos de adolescentes con acceso limitado a los servicios correspondientes en su colegio, porque celebridades como Justin Bieber, Kehlani y Cara Delevingne han empleado sus populares cuentas en las redes sociales para hablar sobre depresión, agotamiento mental y tendencias suicidas. Pero, ¿qué sucedería si tu estado mental pudiera evaluarse simplemente observando los "me gusta" y los filtros de las fotos? ¿Y qué pasaría si los robots fueran más eficaces a la hora de detectar problemas potenciales que los profesionales médicos de carne y hueso?