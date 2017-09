Cuando Nordstrom anunció los "Barracuda Straight Leg Jeans" de Prps el pasado mes de mayo, su sitio web los describió como "Ropa de trabajo al más puro estilo americano, que ha sufrido la acción del trabajo duro con un recubrimiento agrietado y apelmazado de barro que muestra que no temes ponerte manos a la obra y ensuciarte". La etiqueta de la prenda vaquera, que marcaba 425$ (unos 380 €), no impidió que se agotaran rápidamente online y, para quienes no lograron hacerse con un par, la marca de lujo con sede en Nueva York tenía también los pantalones manchados de pintura "Splatter Paint Stretch Woven Jogger Pants" en oferta, por 300$ (unos 270 €). En palabras de Prps, permiten a quien los lleva "parecer que acaba de salir del estudio de arte".