Pero la vida real no funciona así. Incluso después del sismo de 8.2 grados ocurrido unos días antes, pocas personas en realidad contábamos con una de estas mochilas. En cambio, la mayoría de nosotros volteamos a nuestro alrededor, agarramos nuestro celular y salimos a ver cómo la ciudad se doblaba ante el terremoto. Y cuando el piso se calmó y tuvimos la oportunidad de volver a nuestras casas por artículos vitales, demostramos no tener idea de lo que en realidad se necesita para enfrentar un desastre. Aquellos que no vivimos el terremoto de 1985 no tenemos una verdadera cultura de prevención porque nunca habíamos experimentado un sismo con estas consecuencias.