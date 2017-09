Si eres un verdadero patriota y has visto cada episodio de Orange is the New Black, recordarás la escena donde Daya tiene un ataque de pánico y Bennett, en lugar de dejarla descansar, le ordena hacer saltos de tijera. Esto, de hecho, es una sugerencia médicamente legítima. El esfuerzo te obliga a respirar profundamente en lugar de hiperventilar, y te ayuda a reconectarte con la realidad física que te rodea, no con la de tu cabeza en donde todo está ardiendo, dice Beard.