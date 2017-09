Su reacción puede justificarse por la reacción que genera este tipo de noticias. Una enfermedad que está asociada con la promiscuidad y una higiene descuidada no es algo divertido que contarle a tu pareja. Pero el herpes no tiene que ver realmente con ninguna de esas cosas; y de hecho es tan poco nocivo que a menudo es ignorado por los médicos. Aunque es una enfermedad incurable e infecciosa, solo causa úlceras en la boca —por lo general si es del tipo HSV1— o en los genitales —si es del tipo HSV1 o 2— a una pequeña porción de la población. El HSV1 está presente en al menos cuatro de cada cinco personas y el HSV2 en una de cada cinco, aunque al menos el 80 por ciento no sabrá que lo tiene, según datos de herpes.org.nz. ¿Entonces no es nada del otro mundo? Bueno, no. O por lo menos, no médicamente.