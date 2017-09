Encuentro muchos sitios web que usan mis fotos sin permiso. Hasta las marcas lo hacen. En 2015, un diseñador gráfico que trabajaba para un gran grupo empresarial francés usó una de mis fotos para promocionar productos para el cabello en un supermercado. Seis meses después, una marca internacional de cosméticos hizo lo mismo. Pero los peores de todos son los de Gluthathione Cosmetics, que usaron una foto mía para publicitar un producto blanqueador de la piel. He contratado a dos abogados para hacer que dejen de usar mi imagen, pero hasta ahora no he obtenido respuesta alguna. Esta empresa tiene sede en Atlanta y por lo visto distribuyen por toda África. Cuando conseguimos que un establecimiento deje de usar mis fotos, aparece otro que lo hace. No se termina nunca. Su página de Facebook tiene más de 250.000 me gusta, y como usan mi cara, da la sensación de que creo que la piel clara es más bonita que la oscura, lo cual no puede estar más lejos de la realidad. Me han convertido en la imagen de un concepto en el que no creo en absoluto y que transmite un mensaje muy equivocado.