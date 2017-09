¿Estar desnudo todo el día te hace querer tener relaciones más que cuando estás vestido?

Irónicamente, cuando todo el mundo está desnudo, no queda mucha tensión sexual. Por ejemplo, creo que hay menos energía sexual en un camping nudista que en un antro por la noche. Eso no quiere decir que no te puedas sentir atraído por alguien que conozcas allí, pero eso también ocurre en la vida normal con ropa. Es un poco más difícil para los hombres, porque realmente no se puede esconder una erección. Si se te para, te lo tienes que cubrir –caminar por ahí con una erección está mal visto. Por supuesto, un hombre puede tener una erección mientras se queda dormido en la playa; es desafortunado, pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto.