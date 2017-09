Siempre he usado pistola. No recomiendo esa opción para todos porque no muchas personas son buenas para la puntería, yo siempre he sido bueno para disparar. Ponerles carnada tampoco es muy recomendable porque hay muchos animales nativos, algunos de los cuales están en peligro de extinción, y también caerían con la carnada. Es mejor que no hacer nada pero matas a algunos que no merecen.