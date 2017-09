No muchas, según Julie Burchill del Mail On Sunday: "El declive de las supermodelos no es algo liberador que ayude a que las mujeres sean aceptadas como son, sino otra versión de la misma historia: los hombres cambian un modelo anticuado por (literalmente) un modelo nuevo. Cindy y compañía son mujeres con curvas que sacaron el mejor provecho de lo que tenían y tú, con mucho esfuerzo, te podrías parecer a ellas. Pero cayendo en la anorexia puedes parecerte a Kate Moss, a no ser que tengas una genética fuera de lo común. "No solo tiene que ver con las modelos: hoy en día ninguna mujer tiene el cuerpo "adecuado" más de una o dos temporadas. La moda se puede aplicar en todos los niveles económicos. No importan los detalles del cambio de los cánones belleza (si se llevan las curvas, los huesos, las altas o las rubias), el hecho es que siempre habrá alguien que los defina y es la mujer la que se tiene que adaptar a ellos.