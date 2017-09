Entonces, ¿está bien fingir orgasmos? Para esta pregunta no existe una respuesta fácil. Pretender tener un orgasmo no es intrínsecamente bueno o malo –en realidad depende de la razón por la que lo hagas. Esto significa que no deberías asumir necesariamente que un orgasmo falso de vez en cuando es una señal de alarma. De hecho, como los autores de esta investigación escribieron en el documento: "pretender tener un orgasmo no es un indicio de que la pareja tiene problemas que resolver".