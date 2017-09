Mis amigos son de voto limpio, de Si o No como su aporte a la democracia, así que veces ni siquiera responden mis mensajes. Los entiendo, ninguno preguntó ni pidió detalles de mi vida privada. Pero que los entienda no quiere decir que me importa, soy bastante insistente en invitarles a digerir conmigo la ruptura. Necesito saber de qué lado están, necesito encontrar más elementos que me permitan justificar mi miseria emocional. Esto no se los recomiendo. En serio, no lo hagan.