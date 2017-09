"Me gusta fotografiar el objeto de mi deseo con un desproporcionado zoom in", cuenta Craig-Martin sobre los primeros planos tan característicos en su trabajo y que nunca suelen ser publicados por sus clientes. "Tal vez esto pone de manifiesto lo aislada que me siento cuando estoy en estas situaciones. No estoy interesada en la identidad de los individuos, ni en las celebrities, ni en cualquier otra cosa. Veo a los invitados enmarcados dentro de un fenómeno cultural más amplio, del que soy cómplice y documentalista. El flash de la cámara declara mi presencia y yo también formo parte de la escena".