Me enteré de que se estaba viendo con otro tipo que al parecer llevaba un tiempo detrás de ella. Aunque Jen me lo confesó poco después, me destrozó pensar que hubiera permitido que ocurriera. El único consuelo fue que no llegó a haber sexo, por lo que decidí darle una oportunidad. Hemos estado juntos desde la universidad y me gustaría seguir con ella en el futuro, y no quería que algo que no significó nada dañara eso. No creo que pudiera encontrar a otra mujer como ella. Nuestra relación ya superó la etapa de la luna de miel, por lo que no me preocupa que quiera salir a pasárselo bien. No puedo estar seguro de que me es fiel. Me gustaría decir que se acabaría nuestra relación si tuviera pruebas, pero la verdad es que no estoy seguro. Es más fácil pretender que estoy siendo paranoico.