Has dicho que este proyecto sigue en marcha y que no hay un final claro para él. ¿Por qué?

Me da la sensación de que todavía no he cubierto un rango suficientemente grande de artistas drag. En mi colección solo hay dos drag kings, tres personas de color y ninguna persona transexual. Me gustaría que la colección reflejara a todo el mundo dentro de la comunidad y siento que todavía no he llegado ahí.