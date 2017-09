Para ser alguien tan recelosa de las redes sociales y de la influencia que pueden tener en el bienestar personal, Selena es actualmente la persona más seguida en Instagram, con 126 millones de seguidores hasta la fecha, aunque dice que no tiene ni idea de cómo ha sucedido. "No lo comprendo, de verdad que no", explica a BoF. "Me encanta la app, pero eso es todo. Creo que quizá me expresé demasiado a través de ella. Quizá fui demasiado sincera, lo que ocasionalmente me ha causado algún problemilla, pero creo que a la gente le gusta la autenticidad que yo representaba (a veces sin demasiado éxito). No tengo ninguna fórmula, ni siquiera lo pienso. Quizá ese sea el motivo, que no lo pienso".