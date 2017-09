¿Qué te llevó a involucrarte tanto en esta causa?

No podía mirar a otro lado después de lo que había presenciado. No podía quitarme de la cabeza los problemas de la desigualdad y la crueldad. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que ya no podía comer pollo porque había tenido oportunidad de encariñarme con diez pollos que vivían en casa de mi madre, en el campo. Eran como los perros: querían atención, jugar, entrar en la casa. Vi que eran curiosos e intelectualmente complejos, mucho más de lo que pensé inicialmente. Recuerdo pensar: ¡Pero si me encanta comer pollo! Pero lo dejé. No podía vivir siendo una hipócrita. Sabía que eran animales que querían vivir. Como cualquier animal. Todos queremos vivir. Aprendí que podía vivir perfectamente sin comérmelos, y así fue.