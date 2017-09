¿Alguna vez rechazas alguna solicitud de pintar canciones?

Quiero mantenerme fiel a quien soy como artista, así que si una canción no resulta visualmente atractiva o no me gusta personalmente, educadamente digo que no. La gente suele ser comprensiva y no quiere que yo haga nada que no quiera hacer. Por otra parte, a menudo descubro bandas a través de las sugerencias de la gente.