Dependiendo de si el cliente me cae bien o mal, le doy mejor habitación. No trate mal a los recepcionistas del hotel; nosotros vemos en nuestro computador la cantidad disponible de habitaciones o las más cómodas y podemos alojarlo en la que usted desee si nos trata bien. Nunca está de más una propina o una buena conversación, a veces me ha tocado que coqueteo con los huéspedes que me parecen atractivos y si me responden positivamente, les doy la mejor habitación disponible.