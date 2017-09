Este es el caso de la señorita Guo, anfitriona de un programa sobre colecciones de antigüedades en la Televisión Central de China. Ella utiliza la empresa Yunhai Elite Security, un centro de entrenamiento en Beijing, para contratar guardaespaldas a media jornada. "Los guardaespaldas son indispensables, hasta son más necesarios que los asistentes o los maquilladores", dijo Guo. Ella vive en un complejo de viviendas a las afueras de Beijing. Ahí también hay muchos locales desocupados, no obstante, los anuncios de la boutique de zapatos "Jamay Choo" y el minisúper Y-Eleven dejan en evidencia las pretensiones occidentalizadas de la constructora. "Esta es la mejor y la peor época en la historia de China", señaló Guo. "Me gustaría creer que todas las personas son buenas y tienen buenas intenciones, pero no soy ingenua".