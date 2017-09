"Cuando lo noté por primera vez, me sentí extremadamente molesto por ser tan irresponsable y por herirme a mí mismo irreversiblemente, por lo que comencé a recluirme. No podía aceptar la realidad de que probablemente nunca experimentaría el silencio o escucharía música sin preocuparme de nuevo," dice Waitman. "Escucho música mucho mucho menos, me niego a usar auriculares o ir a conciertos porque soy demasiado paranoico de que mi condición empeorará y se volverá perturbadora de nuevo. La música es mucho menos agradable ahora. Nunca es relajante, debido a la paranoia subyacente de que me volveré a dañar los oídos, y me recuerda que mis oídos nunca volverán a ser iguales".