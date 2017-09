Aunque puede que los diseñadores y sus seguidores estén abrazando el calzado desgastado, no todo el mundo se ha subido a bordo. "De verdad que no quiero ofenderos a ninguno, pero realmente no entiendo este amor por las zapas blancas totalmente machacadas", escribió recientemente un redditor en un hilo llamado "zapas blancas totalmente machacadas". "Estoy totalmente a favor del look vintage desgastado en cosas como botas de cuero y prendas vaqueras, pero la mayoría de zapas en este hilo solo me parecen sucias".