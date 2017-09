Olvídate de Durex y Trojan. Después de dar algunas vueltas por varias farmacias, esto es lo más cercano a protección que podrás conseguir actualmente en Venezuela. Siempre se ha hablado del odio infantil por parte del gobierno venezolano al terrible, diabólico y consumista Imperio de los Estados Unidos, por lo cual me parece bastante irónico que el preservativo más fácil de conseguir sea el SEX USA. Como consejo personal, por favor no oláis estos condones. Admiro la valentía de las personas que incluso se llevan a estos amiguitos a la boca, porque me entraron náuseas con solo abrirlos. Aunque también sé que no cualquier persona se metería en la cama contigo al ver que tienes un condón que parece tener a la Shakira de los 90 en la caja. Para el preservativo llamado Momentos no tengo nada gracioso que decir, solo que realmente se llama así.