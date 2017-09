Todavía no he determinado de dónde salió ese cronograma de ocho horas, pero los fabricantes advierten que usar un tampón por más de ocho horas, aumenta el riesgo de síndrome de shock tóxico (TSS, por sus siglas en inglés). Recuerdo claramente haber aprendido sobre el síndrome de shock tóxico causado por los tampones. No sé si fue mi mamá o la enfermera de la escuela, pero me dijeron: "te puede matar". Durante mucho tiempo, me mantuve alejada de los tampones.