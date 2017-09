Se podría decir que el truco de Bob no es más falso que comprar un traje cuando hay rebajas, o conseguir una MacBook de segunda mano en eBay. Sin embargo nos lleva a una nueva dimensión de la demanda común "si no tomas fotos no pasó". Cuando le pregunté si la experiencia valió la pena, me respondió: "Es una inversión, el viaje (a Roma) cuesta alrededor de 2.000 libras por un fin de semana, pero las fotos durarán toda la vida y se ven cinco veces más lujosas". Él ya le está dando un buen uso a sus fotos: aparte de ganar seguidores en Facebook, me aseguró que su cuenta de Plenty of Fish está "a todo lo que da" desde que las publicó.