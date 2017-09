¿Qué opinas de la palabra "selfie"? ¿Te importa que se asocie tu obra con ella?

No es una palabra con una fuerte estética auditiva; suena como la palabra que diría un niño. Yo describiría lo que hago como la realización de autorretratos orquestados. Yo asocio más la palabra "selfie" a las fotos que se hacen con el teléfono o el portátil, pero no me molesta que se asocie mi obra con ella. La cultura selfie está liderada por mujeres y por personas jóvenes; gente que, anteriormente, no se ponía detrás de la cámara, así que la mayoría de comentarios negativos hacia ella me parecen simple esnobismo y misoginia disfrazados de crítica fotográfica.