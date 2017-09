¿Acaso comer insectos puede salvar la Tierra? Probablemente no. Hacia el final de la película, Evans señala que la producción masiva de insectos probablemente no pueda resolver la escasez de alimentos del mundo. Los retos de hambruna de hoy en día tienen que ver con el acceso, no con la cantidad. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la razón por la cual las personas pasan hambre no es la escasez de alimentos, es la pobreza, el cambio climático, la guerra, la inestabilidad de los mercados y el desperdicio de comida (el hecho de que un tercio de todos los alimentos del mundo se tiran o se desperdician).