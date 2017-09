Pero, ¿qué hay de mi vejiga?

Digamos que tu miedo de sentarte en un escusado público todavía no se ha ido o que decides ponerte en cuclillas sobre el escusado porque alguien que entró antes que tú no tuvo la decencia de atinarle. Pero, ¿qué hay de los riesgos que corre tu vejiga por no vaciarla por completo? Tu vejiga esencialmente es un músculo. Cuando se llena, el músculo se contrae para empujar la orina y cuando terminas el músculo se relaja, dice Alex Shteynshlyuger, director de Urología en el New York Urology Specialists. Cuando haces de aguilita, comprimes los músculos de la vejiga y el perineo porque estás en una posición que no es natural, esto te puede llevar a tener problemas como la retención urinaria y problemas musculares.