Visto desde el 2017, el trabajo de Dylan es de otro tiempo: el del vinilo y la imprenta. Sin embargo, el interés por canonizarlo no es nuevo. El libro que Christopher Ricks publicó en 2003, Dylan's Visions Of Sin, presenta un escenario entusiasta en el que se argumenta que las letras de Dylan (una vez que han sido impresas) son tan poéticas como las obras de John Keats. Por otro lado, la inclusión de las letras de Dylan en The Norton Anthology of Poetry y The Oxford Book of American Poetry, junto a las publicaciones de sus Letras Completas, han asegurado su omnipresencia en los departamentos universitarios de literatura y lengua inglesas del mundo.