Aunque la mayoría de la gente no ha vivido la experiencia nyotaimori, ya ha aparecido en la cultura popular. En 1991, se le mencionó en Showdown en Little Tokyo. Otro ejemplo notable en los últimos años fue cuando Samantha se cubrió en sushi y esperó a su amante en la película de Sex and the City en 2008 (aunque es poco probable que haya seguido apropiadamente las prácticas de seguridad y manejo de alimentos). El arte del nyotaimori parece todavía ser una fantasía de la gente ric. Scharaga no nos quiso decir sus precios, aunque dice: "Hay gente que nos pregunta y cree que serán 600 o 700 dólares, y nunca es así." Además del costo del sushi —que abastece de forma sustentable y debe comprarlo unas horas antes del evento— tiene que pagarle a los trabajadores y, por supuesto, a la modelo de sushi.