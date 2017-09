Uno de los grupos sociales más críticos con la aplicación son las mujeres interesadas en otras mujeres. Pese a que la falta de transparencia de la empresa impide comparar, por ejemplo, el porcentaje de usuarias que buscan (exclusivamente o no) otras chicas con el de chicos gays y bisexuales, existe una percepción generalizada de que las lesbianas no se sienten a gusto utilizando Tinder. Esto no significa que no haya usuarias con esta preferencia que lo utilicen, pero todo parece indicar que, tarde o temprano, acaban dejando de utilizarlo o minimizando su uso en favor de otras dating apps donde se sienten más cómodas.