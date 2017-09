Lo que tu amiga debería de hacer: no hay necesidad de que un poco de sangre le arruine el momento. La solución más simple es la más obvia: usar un tampón o una copa menstrual puede quitar fácilmente esa barrera de ansiedad, dice Shepherd. Las toallas y los pantiprotectores no son una buena opción porque absorben el agua y se vuelven ineficaces una vez que te sumerges en el agua. Si tu amiga está empeñada en nadar al natural –sin tampón o sin una copa menstrual (no se recomienda por razones obvias)– debería intentar ponerse unos shorts cortos que también le pueden ofrecer esa protección adicional cuando salga de la alberca. Shepherd aconseja que si tienes disponible el equipo completo lo uses para evitar una salida al estilo de Carrie.