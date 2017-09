Cuando era niño, mi familia extremadamente conservadora decía que si me hacía un tatuaje perdería el derecho a la herencia, algo que probablemente ni existe. Ya me hice algunos garabatos en el cuerpo, entre ellos la sigla ACAB (All Cops Are Bastards) que me rayó el vicepresidente de un grupo de hinchas. Supongo que ya no estoy en la lista familiar de beneficiarios. Entonces, ¿por qué no llevarse un recuerdo especial de Cuba? Como quería algo local, fui a buscar inspiración en la propaganda revolucionaria de Fidel, que tiene como lema "Estudio, Trabajo y Fusil". Escogí el último y recibí el dibujo de la famosa AK-47, la preferida de los guerrilleros.