Los representantes de la empresa offshore Sovereign Management and Legal Ltd arguyeron, casi jactanciosamente, que "en la Antigua Roma eran verdaderos maestros en el uso de zonas libres de impuestos, una especie de áreas empresariales primitivas", y añadieron que "en Roma a menudo se servían de las políticas tributarias para premiar a los amigos y castigar a los enemigos. Era también habitual que las ciudades leales al Imperio obtuvieran exenciones fiscales". Las que no, debían pagar como cualquiera.