Dawson declaró al Atlántico que a pesar de lo repugnantes que fueron sus hallazgos, no significa que vayas a recibir algún tipo de enfermedad contagiosa como regalo de cumpleaños. "Desde mi punto de vista no es un gran problem de salud", explicó. "En realidad, si lo hicieras 100.000 veces, las probabilidades de enfermarte serían mínimas". Pero sí sugirió que las personas enfermas no soplen las velas. Lo siento, María Tifoidea, pero la fiesta se canceló para siempre.