Leí que una vez tuvo que cerrar por falta de leche, ¿cómo fue eso?

Bueno, debido a la escasez que vive Venezuela hubo una vez que tuve que cerrar debido a que no podía conseguir leche, y sin leche no hay helado. Recuerdo que me llamaron ladrón, tarifado de la oposición, etcétera. Hasta la BBC me entrevistó para saber si había cerrado por esa razón o no. Estoy teniendo muchos problemas de nuevo para conseguir la leche y si sigue así, pronto tendré que cerrar un rato también. Ojalá que no.