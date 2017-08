"Mientras yo caminaba las cámaras me retrataban y tomaban video reporteros vestidos de federales. Y yo exclamé: 'otra vez armando el show', una mujer me respondió que todavía venía el verdadero show. Me hacen un recorrido para que los medios me graben y tomen fotografías, y luego me suben algunos pisos y me recibe el ministerio público federal", cuenta la exdiputada según el expediente de la CNDH.