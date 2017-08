«Tenía 28 años cuando me lo diagnosticaron. Por aquel entonces tenía novio y llevaba un tiempo tomando la píldora. Decidí dejarla porque me parecía que la había estado tomando demasiado tiempo y porque quizá en algún momento querría tener hijos. Pero en seis meses solo tuve dos menstruaciones, así que fui al médico. La primera vez que fui, me dijeron, "No te preocupes, no es nada, se te regulará sola". Unos meses después, volví. Me hicieron análisis de sangre y me dijeron, "Bueno, tienes la menopausia. Ya está. No podemos hacer nada. Andando"».