Y tras vender sus cosas, se puso a trabajar por primera vez. Durante cinco meses vendió pasteles que compraba en una conocida panadería de Guatemala por 3 quetzales (40 céntimos de dólar) cada uno, el doble de lo que le costaban. Después, por dos meses, vendió atol y tostadas en la esquina de su casa con un comal que le había vendido su tío. Ahora, vende jabón y lociones por catálogo. "No he agarrado mal camino: otras agarran vicio al alcohol, otras se juntan con otros… Yo no he sanado esa herida de mi corazón".